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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ МНС 7 СЕНТЯБРЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
09:19 07.09.2022
Министерство по налогам и сборам Беларуси предупреждает о проведении 7 сентября технических работ.
«…в период с 10.00 до 18.00 в связи с проведением технических работ возможны сбои в работе с электронными сервисами МНС», - говорится в сообщении.
В ведомстве приносят извинения за доставленные неудобства.
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