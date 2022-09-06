ЭКОНОМИКА РБ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ МНС 7 СЕНТЯБРЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ

09:19 07.09.2022 Министерство по налогам и сборам Беларуси предупреждает о проведении 7 сентября технических работ. «…в период с 10.00 до 18.00 в связи с проведением технических работ возможны сбои в работе с электронными сервисами МНС», - говорится в сообщении. В ведомстве приносят извинения за доставленные неудобства.