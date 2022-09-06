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ЭКОНОМИКА РБ


НА УЧАСТКЕ КРУЛЕВЩИЗНА-МОЛОДЕЧНО ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ


17:53 06.09.2022

В связи с капитальным ремонтом железнодорожного моста на участке Крулевщизна-Молодечно 14, 21 сентября, с 11 по 13 октября 2022 года вносятся изменения в расписание движения некоторых поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд международных линий № 80 Калининград – Санкт-Петербург отправлением из Калининграда 11 октября 2022 года будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станцию Минск-Пассажирский.

Также измененным расписание и маршрутом будут следовать отдельные поезда межрегиональных линий экономкласса:

поезд № 658 Брест-Полоцк отправлением из Бреста 13, 20 сентября, 10, 11 октября 2022 года назначается в сообщении Брест-Вилейка прибытием на станцию Вилейка в 08:16;

поезд № 657 Полоцк-Брест отправлением из Полоцка 14, 21 сентября, 11, 12 октября 2022 года назначается в сообщении Вилейка-Брест отправлением из Вилейки в 20:32.

Будут отменены из обращения поезда региональных линий бизнес-класса № 869/870 сообщением Минск-Полоцк-Минск: отправлением из Минска 14, 21 сентября, 11, 12 октября 2022 года; отправлением из Полоцка 15, 22 сентября, 12, 13 октября 2022 года.

Также измененным маршрутом и расписанием в указанный период на участке Крулевщизна-Молодечно будет следовать ряд поездов региональных линий экономкласса.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.
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