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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛ СОЗДАННУЮ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ
17:47 06.09.2022
Холдинг «АМКОДОР» 6 сентября представил созданную за 8 месяцев 2022 года импортозамещающую продукцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, презентованы 4 образца машин, сошедших с конвейера в августе 2022 года: лесопогрузчик AMKODOR FL70H, погрузчик универсальный AMKODOR W700C, машина рубильная АМКОДОР 2904-01, бункер-перегрузчик AMKODOR STS303B, а также 6 машин, которые были продемонстрированы ранее в рамках празднования 95-летия холдинга и более 100 наименований импортозамещающих узлов и агрегатов.
Непрерывно ведется масштабная работа по импортозамещению в производстве машин, механизмов, узлов, деталей и агрегатов. Это позволило заместить импортные комплектующие и обеспечить стабильное производство с использованием 100-процентной элементной базы Союза Беларуси и России. Следует отметить, что более 70% комплектующих производятся на заводах холдинга «АМКОДОР».
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