10 сентября 2022 года в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси состоится Фестиваль науки-2022.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН РБ, в этом году фестиваль изменился внешне и по содержанию.

Так, Национальная академия наук Беларуси впервые представит выставку «100 инноваций молодых ученых» с молодежными проектами в таких областях, как биология и биотехнология, физика, химия, медицина, аграрные и гуманитарные науки.

Традиционным гостем фестиваля станет Всероссийский фестиваль Наука 0+, который представит площадку, посвященную году науки и технологий в РФ.

Совместно с инициативой «Цель 99» Фестиваль науки запустил конкурс творческих работ из вторсырья «Фигура человека». Финальным этапом конкурса станет выставка работ и награждение победителей на площадке Фестиваля науки.

Организаторы подготовили три большие тематические площадки: «Человек», «Природа», «Технологии», каждая из площадок включает лекции, мастер-классы и демонстрации.

На площадке «Человек» можно будет разобраться в том, что такое человек, как он работает с точки зрения биологии и гуманитарных наук, как с помощью медицины продлить и улучшить его жизнь. Не обойдём стороной острые проблемы COVID и разработки вакцин.

Обо всем, что нас окружает, — от микроорганизмов на руках до дальнего космоса, а также как различные науки изучают природу, и как человек влияет на планету, - можно будет узнать на площадке «Природа». Гости смогут сами поработать с микроскопом, понять «запах микробиологии», увидеть, как выглядят самые распространенные бактерии, которые живут на деньгах, столе и в уборной.

На площадке «Технологии» посетители узнают про IT и другие технологии, меняющие мир, послушают захватывающие лекции о роботах, смогут погонять на электроскутерах разных моделей и попробовать себя на тренажере для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов.

На площадке «Университет будущего» Министерство образования расскажет посетителям мероприятия о достижениях науки и новых специальностями в ведущих вузах страны.

Онлайн-гипермаркет «21vek.by» представит площадку, посвященную космосу с тематическими активностями и фотозоной.

Прямо на площадке Фестиваля науки состоятся соревнования по образовательной робототехнике. Участники будут создавать роботов, которые преодолевают препятствия, борются друг с другом на ринге, выполняют роль садовника или спасателя.

Насыщенная программа ждет гостей на совместной площадке Фестиваля науки и Информационного центра по атомной энергии при поддержке АСЭ Росатом. На площадке Atom team будут проходить масштабные эксперименты, которые невозможно повторить дома, пройдет турнир по инженерным играм «Эволюция мозга» и научно-популярные лекции от известных популяризаторов науки.

Бесплатный билет на Фестиваль науки можно получить на сайте мероприятия, там же можно ознакомиться с полной программой.

Впервые Фестиваль науки был проведен в 2018 году. Организатор – Совет молодых ученых НАН Беларуси. Более 7000 человек посетило первый фестиваль, свыше 10000 - второй. По мнению организаторов, фестиваль дает возможность уже сегодня познакомиться с тем будущим, которое создают ученые в своих лабораториях.