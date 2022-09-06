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ЭКОНОМИКА РБ
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2022 СОСТОИТСЯ 10 СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ
17:19 06.09.2022
10 сентября 2022 года в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси состоится Фестиваль науки-2022.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН РБ, в этом году фестиваль изменился внешне и по содержанию.
Так, Национальная академия наук Беларуси впервые представит выставку «100 инноваций молодых ученых» с молодежными проектами в таких областях, как биология и биотехнология, физика, химия, медицина, аграрные и гуманитарные науки.
Традиционным гостем фестиваля станет Всероссийский фестиваль Наука 0+, который представит площадку, посвященную году науки и технологий в РФ.
Совместно с инициативой «Цель 99» Фестиваль науки запустил конкурс творческих работ из вторсырья «Фигура человека». Финальным этапом конкурса станет выставка работ и награждение победителей на площадке Фестиваля науки.
Организаторы подготовили три большие тематические площадки: «Человек», «Природа», «Технологии», каждая из площадок включает лекции, мастер-классы и демонстрации.
На площадке «Человек» можно будет разобраться в том, что такое человек, как он работает с точки зрения биологии и гуманитарных наук, как с помощью медицины продлить и улучшить его жизнь. Не обойдём стороной острые проблемы COVID и разработки вакцин.
Обо всем, что нас окружает, — от микроорганизмов на руках до дальнего космоса, а также как различные науки изучают природу, и как человек влияет на планету, - можно будет узнать на площадке «Природа». Гости смогут сами поработать с микроскопом, понять «запах микробиологии», увидеть, как выглядят самые распространенные бактерии, которые живут на деньгах, столе и в уборной.
На площадке «Технологии» посетители узнают про IT и другие технологии, меняющие мир, послушают захватывающие лекции о роботах, смогут погонять на электроскутерах разных моделей и попробовать себя на тренажере для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов.
На площадке «Университет будущего» Министерство образования расскажет посетителям мероприятия о достижениях науки и новых специальностями в ведущих вузах страны.
Онлайн-гипермаркет «21vek.by» представит площадку, посвященную космосу с тематическими активностями и фотозоной.
Прямо на площадке Фестиваля науки состоятся соревнования по образовательной робототехнике. Участники будут создавать роботов, которые преодолевают препятствия, борются друг с другом на ринге, выполняют роль садовника или спасателя.
Насыщенная программа ждет гостей на совместной площадке Фестиваля науки и Информационного центра по атомной энергии при поддержке АСЭ Росатом. На площадке Atom team будут проходить масштабные эксперименты, которые невозможно повторить дома, пройдет турнир по инженерным играм «Эволюция мозга» и научно-популярные лекции от известных популяризаторов науки.
Бесплатный билет на Фестиваль науки можно получить на сайте мероприятия, там же можно ознакомиться с полной программой.
Впервые Фестиваль науки был проведен в 2018 году. Организатор – Совет молодых ученых НАН Беларуси. Более 7000 человек посетило первый фестиваль, свыше 10000 - второй. По мнению организаторов, фестиваль дает возможность уже сегодня познакомиться с тем будущим, которое создают ученые в своих лабораториях.
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