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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В МИНСКОМ МЕТРО 10 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ
16:47 06.09.2022
График движения поездов в Минском метрополитене 10 сентября (День города Минска) изменится.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 10:00 до 24:00 интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях метрополитена составит до 5 минут, а на Зеленолужской линии – до 8 минут. 10 сентября с 5:30 до 10:00 движение поездов на всех трех линиях метрополитена будет организовано по графику субботнего дня.
Сокращение интервала движения поездов производится для удобства пассажиров.
Станции Минского метрополитена будут открыты для пассажиров с 5:30 до 00:40.
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в этот день Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. Кроме того, на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт.
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