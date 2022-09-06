График движения поездов в Минском метрополитене 10 сентября (День города Минска) изменится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 10:00 до 24:00 интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях метрополитена составит до 5 минут, а на Зеленолужской линии – до 8 минут. 10 сентября с 5:30 до 10:00 движение поездов на всех трех линиях метрополитена будет организовано по графику субботнего дня.

Сокращение интервала движения поездов производится для удобства пассажиров.

Станции Минского метрополитена будут открыты для пассажиров с 5:30 до 00:40.

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в этот день Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. Кроме того, на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт.