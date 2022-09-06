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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРЕВОЗЧИК ТАКСИ В МОГИЛЕВЕ БОЛЬШЕ ГОДА СКРЫВАЛ ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
15:20 06.09.2022
Общество с ограниченной ответственностью (автомобильный перевозчик такси) из Могилева больше года выплачивало доходы физическим лицам без исчисления и уплаты подоходного налога. Факты нарушений установили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева в ходе проведенных мероприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, из наличной выручки, полученной от оказания услуг, было выдано 312 тысяч рублей.
В адрес перевозчика было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физлиц. Уведомление им было исполнено и с сумм заработной платы «в конвертах» исчислен подоходный налог в сумме 40,6 тысячи рублей.
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