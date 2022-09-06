В Беларуси намолочено более 8 млн тонн зерна, что на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно информации, лидирующую позицию уборочной уверенно держит Минская область с намолотом более 2 млн тонн. А самая высокая урожайность в Гродненском регионе — 50 центнеров с гектара.

Основное внимание хлеборобов теперь сосредоточено на поздних культурах. Убран 41% гречихи и 52% — проса.