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ЭКОНОМИКА РБ
САЛЬДО БЕЛАРУСИ В ТОРГОВЛЕ С КИТАЕМ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА $700 МЛН
14:32 06.09.2022
Белорусское сальдо в торговле с Китаем увеличилось на $700 млн. Об этом сообщил первый вице-премьер Николай Снопков.
«Экспорт у нас увеличился на 97% за 7 месяцев и улучшилось сальдо почти на $700 млн, что для нас очень важно с учетом потерь преференциальных рынков, это Европейский союз и Украина», - заявил первый вице-премьер.
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