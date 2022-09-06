Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,05 безработных на одну вакансию. Об этом рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

«Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2022 г. - 0,1% к численности рабочей силы», - поделился Петр Шутько, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».

Всего с начала года в органы по труду Гомельской области за содействием в трудоустройстве обратились почти 18 тысяч человек, из которых каждый третий зарегистрированы в качестве безработных.

«В настоящее время в банке данных сведения о более чем 12 тысячах вакансий из которых 62% - по рабочим специальностям», - уточнил Петр Шутько.