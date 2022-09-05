Департамент по санации и банкротству и РУП «Информационный центр Министерства экономики завершили модернизацию платежных сервисов на портале ГИР «Единый государственный реестр сведений о банкротстве» (www.bankrot.gov.by) и электронной торговой площадке www.torgi.gov.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, внедрены системы ePos, позволяющие существенно расширить способы оплаты: возможность оплаты QR – кодом, банковской картой и в ЕРИП. Преимуществами новых платежных сервисов являются низкая комиссия, удобство, скорость зачисления средств.

Также достигнута договоренность между Информационным центром и Белорусской торгово-промышленной палатой проводить оплату организациями, входящими в структуру БелТПП, за оценку имущества должника-банкрота с отсрочкой оплаты стоимости услуг до 60 календарных дней. Такой подход позволит сократить сроки реализации имущества в процедурах экономической несостоятельности. Это, в свою очередь, повысит уровень удовлетворения требований кредиторов, сократит судебные издержки на осуществление процедур банкротства.