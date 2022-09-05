|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ НА ПОРТАЛЕ ГИР «ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ»
12:19 06.09.2022
Департамент по санации и банкротству и РУП «Информационный центр Министерства экономики завершили модернизацию платежных сервисов на портале ГИР «Единый государственный реестр сведений о банкротстве» (www.bankrot.gov.by) и электронной торговой площадке www.torgi.gov.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, внедрены системы ePos, позволяющие существенно расширить способы оплаты: возможность оплаты QR – кодом, банковской картой и в ЕРИП. Преимуществами новых платежных сервисов являются низкая комиссия, удобство, скорость зачисления средств.
Также достигнута договоренность между Информационным центром и Белорусской торгово-промышленной палатой проводить оплату организациями, входящими в структуру БелТПП, за оценку имущества должника-банкрота с отсрочкой оплаты стоимости услуг до 60 календарных дней. Такой подход позволит сократить сроки реализации имущества в процедурах экономической несостоятельности. Это, в свою очередь, повысит уровень удовлетворения требований кредиторов, сократит судебные издержки на осуществление процедур банкротства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2022
Курсы в банках
на 06.09.2022
Конвертация в банках
на 06.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте