|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛИТВЫ
12:06 06.09.2022
Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии одежды стоимостью свыше 910 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение таможенного законодательства выявили в ведомственном пункте таможенного оформления «Минск-СЭЗ», куда грузовой автомобиль VOLVO, прибывший из Литвы, был направлен для досмотра.
В представленных документах значилась одежда, только фактически в грузовике ее находилось в 3 раза больше. Незаявленными оказались 53 тысячи единиц одежды различных наименований.
Недекларирование такого количества товаров позволило бы «сэкономить» получателю на таможенных платежах порядка 100 тыс. рублей.
По данному факту нарушения Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2022
Курсы в банках
на 06.09.2022
Конвертация в банках
на 06.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте