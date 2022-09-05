Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии одежды стоимостью свыше 910 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение таможенного законодательства выявили в ведомственном пункте таможенного оформления «Минск-СЭЗ», куда грузовой автомобиль VOLVO, прибывший из Литвы, был направлен для досмотра.

В представленных документах значилась одежда, только фактически в грузовике ее находилось в 3 раза больше. Незаявленными оказались 53 тысячи единиц одежды различных наименований.

Недекларирование такого количества товаров позволило бы «сэкономить» получателю на таможенных платежах порядка 100 тыс. рублей.

По данному факту нарушения Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.