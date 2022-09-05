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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЗОН ЗАГОТОВКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ СТАРТОВАЛ В БЕЛАРУСИ
11:50 06.09.2022
В Беларуси стартовал сезон заготовки сахарной свеклы нового урожая. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром».
Согласно информации, первые 10 тыс. т сладкого корнеплода уже отправились в ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
Уборка сахарной свеклы ведется в трех областях – Гродненская, Минская и Могилевская. Учитывая благоприятные погодно-климатические условия, специалисты ожидают, что урожай в Беларуси будет не ниже уровня прошлого года.
Сегодня, 6 сентября, состоялся запуск Слуцкого сахарорафинадного комбината. Предприятие полностью готово к переработке свеклы.
Всего в стране четыре сахарных завода, все они готовы к приему сырья. Мощность предприятий позволяет перерабатывать порядка 5 млн т сахарной свеклы за сезон. Суточная производительность заводов - более 39 тыс. т сырья.
Запуски ОАО «Скидельский сахарный комбинат» запланированы на 9 сентября, ОАО «Городейский сахарный комбинат» - на 10 сентября, ОАО «Жабинковский сахарный завод» - 23 сентября.
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