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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 43 ВРАЧА ВКЛЮЧЕНЫ В БАНК ДАННЫХ ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
10:57 06.09.2022
В Гомельской области 43 врача включены в банк данных одаренной и талантливой молодежи, утвержденный указом. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
«Пятеро из этой категории молодых специалистов работают в Ветковской, Житковичской, Речицкой, Светлогорской районных и Мозырской городской больницах, остальные - в Гомеле», - рассказал заместитель начальника главного управления по здравоохранению Михаил Змушко.
Для этих медиков закреплены существенные преференции, включая право на первоочередное распределение, преимущественное право на занятие вакантных должностей, а также на первом месте работы выбор структурного подразделения.
«Согласно постановлению Минздрава, одаренной молодежи ежемесячно выплачивается надбавка 50% от оклада», - дополнил Михаил Змушко.
Им также созданы условия для профессионального и карьерного роста.
«В течение срока обязательной отработки направляем их на переподготовку по смежным специальностям, что позволяет получить дополнительную квалификацию», - подытожил замначальника главного управления.
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