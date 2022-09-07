В Гомельской области 43 врача включены в банк данных одаренной и талантливой молодежи, утвержденный указом. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

«Пятеро из этой категории молодых специалистов работают в Ветковской, Житковичской, Речицкой, Светлогорской районных и Мозырской городской больницах, остальные - в Гомеле», - рассказал заместитель начальника главного управления по здравоохранению Михаил Змушко.

Для этих медиков закреплены существенные преференции, включая право на первоочередное распределение, преимущественное право на занятие вакантных должностей, а также на первом месте работы выбор структурного подразделения.

«Согласно постановлению Минздрава, одаренной молодежи ежемесячно выплачивается надбавка 50% от оклада», - дополнил Михаил Змушко.

Им также созданы условия для профессионального и карьерного роста.

«В течение срока обязательной отработки направляем их на переподготовку по смежным специальностям, что позволяет получить дополнительную квалификацию», - подытожил замначальника главного управления.