ОАО «Могилевлифтмаш» начнет выпускать высокоскоростные лифты. Такая новость прозвучала в эфире Белтелерадиокомпании.

Согласно информации, в разработке - модель со скоростью движения 2,5 метра в секунду. Новинка предназначена для рынка высотного строительства в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах-миллионниках. Первые заказы на предприятии ожидают до конца года. Могилевлифтмаш осваивает новую линейку в связи с уходом с российского рынка европейских производителей.

«Данная модель процентов на 85 белорусская. Используются некоторые электронные компоненты импортного производства (Турция, Тайвань, Китай). Мы работаем над повышением локализации, со временем выйдем на более высокий процент. В целом технические решения, которые здесь применены, для движения на скорости массово у нас не применялись. В какой-то мере есть новые решения, которые обеспечивают большую плавность и безопасность пассажиров на большей скорости», - рассказал главный конструктор по лифтам ОАО «Могилевлифтмаш» Сергей Дондик.

На предприятии также активно идет процесс импортозамещения: в производстве используются в основном белорусские и российские комплектующие.