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ЭКОНОМИКА РБ


НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ М-3 МИНСК-ВИТЕБСК ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ


09:35 06.09.2022

На участке трассы М-3 Минск-Витебск ограничено движение с 5 сентября по 15 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса.

«Ремонтные работы (фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия) будут проводиться на участке автодороги М-3 (8,6 км –10,9 км с правой и левой стороны). Планируется закрытие движения транспорта по полосам, на которых идет ремонт», - говорится в сообщении.

Минтранс просит граждан заранее планировать свой маршрут и приносит извинения за временные неудобства.
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