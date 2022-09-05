ЭКОНОМИКА РБ

НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ М-3 МИНСК-ВИТЕБСК ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ

09:35 06.09.2022 На участке трассы М-3 Минск-Витебск ограничено движение с 5 сентября по 15 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса. «Ремонтные работы (фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия) будут проводиться на участке автодороги М-3 (8,6 км –10,9 км с правой и левой стороны). Планируется закрытие движения транспорта по полосам, на которых идет ремонт», - говорится в сообщении. Минтранс просит граждан заранее планировать свой маршрут и приносит извинения за временные неудобства.