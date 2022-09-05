«Журнал Белорусского государственного университета «Физика» включен в базу CNKI (China National Knowledge Infrastructure).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это дает право публиковать метаданные научной статьи и ссылку на ее полное содержание на крупнейшем в Китае агрегаторе академических ресурсов China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar. Такая возможность расширяет географию представленности белорусских физиков и способствует росту международного признания их научных исследований.

Вхождение журнала БГУ в CNKI стало возможно благодаря авторитетности его авторов и высокой международной оценке их работ. На данный момент на платформе размещена информация о более 110 статей ученых БГУ, начиная с 2020 года.

К слову, первый номер журнала БГУ появился в 1969 году и до 2017 выходил под названием «Вестник БГУ. Серия 1. Физика. Математика. Информатика». Периодичность выпуска сегодня составляет три раза в год на русском и английском языках. В журнале публикуют актуальные результаты научных исследований и международных проектов в области физики и техники, полученные учеными БГУ и других вузов Беларуси и зарубежья. Также представлены научные работы молодых исследователей-аспирантов, магистрантов и студентов.

Учредителем издания выступает БГУ. Главным редактором является профессор кафедры лазерной физики и спектроскопии физического факультета БГУ Евгений Воропай, а в состав редколлегии входят ведущие ученые из девяти стран. Рецензирование журнала ведется в соответствии с международными стандартами, издание индексируется в РИНЦ и Google Scholar.

CNKI (China National Knowledge Infrastructure) – это авторитетное, признанное на всемирном уровне ведущее национальное научно-исследовательское и информационно-издательское учреждение Китая. Его возглавляет Университет Цинхуа при поддержке министерств образования и науки КНР, отдела пропаганды Коммунистической партии Китая и Главного управления печати и публикаций КНР.

CNKI владеет системой «Китайская интегрированная система ресурсов знаний». Она включает журналы, докторские, магистерские диссертации, научные материалы, газеты, ежегодники, электронные книги, патенты и стандарты.