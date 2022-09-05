В Беларуси август 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых легковых автомобилей на 83,9% по сравнению с августом 2021 года.

Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), в августе продано всего лишь 542 автомобиля.

По итогам 8 месяцев 2022 г. на рынке лидирует марка LADA (3490 автомобилей). В тройке лидеров также находятся бренды Geely и Kia. Всего с начала года в Беларуси продано 11 764 новых легковых автомобилей.

«К сожалению, продажи новых легковых автомобилей в августе пока не сигнализируют о начале восстановления рынка. Ожидаемый уровень продаж в ближайшие месяцы во многом будет определяться объемом реализации Geely. Без учета продаж отечественного производителя рынок вряд ли преодолеет рубеж в 500 легковых автомобилей в месяц», - говорится в сообщении БАА.

В нем также отмечается, что ассортимент новых автомобилей от дилеров продолжает сокращаться. Если годом ранее дилерами – членами БАА на рынке были представлены 112 моделей новых автомобилей, то в августе 2022 года только 36.

При этом в целом дилерские запасы новых автомобилей превышают 2000 единиц, что соответствует текущему трехмесячному объему продаж. Безусловно, распределение запасов между марками автомобилей крайне неравномерное.

Завершен процесс переноса проинфляционных факторов, сложившихся в первом полугодии, в цены новых автомобилей от дилеров. Фактически на данный момент можно говорить о стабилизации цен, в том числе на автомобили, ввозимые из Российской Федерации, отмечают в БАА.

Законодательство и практика деловых отношений на структурированном «официальном» автомобильном рынке пока не позволяют автодилерам Беларуси использовать механизм «параллельного импорта» или санкционированных поставок через третьи страны.

«Упрощение процедур сертификации ввозимых автомобилей и запчастей к ним с учетом законодательной практики Российской Федерации позволило бы снизить темпы падения предложения автомобилей и компонентов в отрасли», - считают в БАА.