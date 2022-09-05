Число объявлений о продаже квартир в базе Realt за неделю, с 29 августа по 5 сентября, немного увеличилось — на 1%.

Как сообщает Realt.by, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 3% из них, средний размер скидки варьировался от $1000 до $3000. В то же время в 9% объявлений цены увеличились — от $750 до $1500.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю не изменился и составил $1200. Данный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1318, что только на 0,1% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений выросло во всех сегментах. Заметнее остальных у 4-комнатных — +2%. Число «двушек» и «трешек» увеличилось на 1%, 1-комнатных квартир — на 0,5%.

Среди районов наиболее заметный рост количества предложений наблюдался в Центральном, Октябрьском и Партизанском районах. Снижение — в Заводском и Первомайском.

Средние цены квадратного метра в большинстве сегментов за последние семь дней показали отрицательную динамику. Единственным исключением стали 1-комнатные квартиры, которые за неделю стали дороже на 0,8%

В районах города средние цены «квадрата» за тот же период изменились в пределах +/-0,5%. Только в Партизанском районе квартиры стали дороже на 0,8%, а в Центральном — дешевле на 0,7%.