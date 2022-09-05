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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОСАВИАЦИИ ЛЕТАТЬ НА ЮГ


17:37 05.09.2022

Компания «Белавиа» получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Напомним, ранее маршрут пролегал через Казахстан.

Благодаря сокращению территории облета, время в пути на некоторых рейсах уменьшилось. Например, из Минска в Стамбул – на 45 минут, из Минска в Сочи – на 25 минут, из Минска в Ереван – на 30 минут.

Обратные рейсы стали короче в среднем на 15 минут.
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