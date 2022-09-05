|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОСАВИАЦИИ ЛЕТАТЬ НА ЮГ
17:37 05.09.2022
Компания «Белавиа» получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Напомним, ранее маршрут пролегал через Казахстан.
Благодаря сокращению территории облета, время в пути на некоторых рейсах уменьшилось. Например, из Минска в Стамбул – на 45 минут, из Минска в Сочи – на 25 минут, из Минска в Ереван – на 30 минут.
Обратные рейсы стали короче в среднем на 15 минут.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2022
Курсы в банках
на 05.09.2022
Конвертация в банках
на 05.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте