Минэкономики подготовило проект закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, документ ориентирован на поддержку каждого инвестиционного проекта: от малого до крупномасштабного. Ключевое условие – соответствие проекта приоритетам, определенным правительством, а также положительный эффект для экономики региона или страны в целом.

Документом определены три принципиально новых механизма реализации проектов.

Первый – это инвестиционный договор. Механизм функционирует еще с 2009 года. Правоприменительная практика и внешние вызовы стали толчком для его корректировки.

Концепция обновленного механизма: крупным проектам – расширенный перечень льгот. В части величины проектов речь идет об установлении минимального объема инвестиций для заключения договора. В части расширения перечня льгот предусмотрены стабилизационная оговорка, освобождение от налога на прибыль, возмещение затрат на строительство инфраструктуры, изменение целевого назначения земельного участка и функционального состава объекта и др.

Второй - специальный инвестиционный договор. Новый механизм, который является особым видом инвестиционного договора и разработан с учетом аналогичного опыта Российской Федерации.

Он призван увеличить степень локализации в производстве и способствовать созданию новых импортозамещающих производств. Весомая новелла здесь – государственная закупка произведенных инвестором товаров и отсутствие требований по объему инвестиций.

Заключать такие договоры планируется на конкурсной основе.

Третий - отдельный инвестиционный проект по решению исполкома. Здесь идет речь о новом упрощенном механизме реализации инвестиционных проектов. В первую очередь это отсутствие классического инвестиционного договора между инвестором и государством.

В числе ключевых стимулов для инвестора – предоставление наиболее востребованного перечня льгот (освобождение от платы за право аренды земельного участка, арендной платы, земельного налога и др.).

Цель такой концепции – соблюдение баланса интересов инвесторов и региона. Для этого исполкомы самостоятельно определят приоритеты для реализации таких небольших проектов с учетом особенностей развития каждого района.

Отмеченные подходы к реализации проектов – только часть нововведений. Как заверяют в Минэкономики, полноценно оценить законопроект можно будет в ближайшее время в рамках его общественного обсуждения.