Сельхозфилиалы организаций Минэнерго завершили уборку зерновых. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным на 5 сентября, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны с 22,3 тыс. га, что составляет 100% от плана.

Намолочено 112 тысяч тонн зерна при средней урожайности 50 ц/га. Это достойный вклад в общереспубликанский каравай.

«В этом году условия работы для хлеборобов были непростыми: поддерживать высокие темпы уборочной кампании приходилось на фоне затяжной жары. Однако аграрии отрасли с поставленными задачами справились - собрали хлеб вовремя и без потерь», - говорится в сообщении.

В настоящее время в сельхозфилиалах продолжается заготовка травяных кормов. Всего их заготовлено 65 тыс. тонн, или 42% от плана.