|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗФИЛИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЭНЕРГО ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ
15:46 05.09.2022
Сельхозфилиалы организаций Минэнерго завершили уборку зерновых. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
По данным на 5 сентября, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны с 22,3 тыс. га, что составляет 100% от плана.
Намолочено 112 тысяч тонн зерна при средней урожайности 50 ц/га. Это достойный вклад в общереспубликанский каравай.
«В этом году условия работы для хлеборобов были непростыми: поддерживать высокие темпы уборочной кампании приходилось на фоне затяжной жары. Однако аграрии отрасли с поставленными задачами справились - собрали хлеб вовремя и без потерь», - говорится в сообщении.
В настоящее время в сельхозфилиалах продолжается заготовка травяных кормов. Всего их заготовлено 65 тыс. тонн, или 42% от плана.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2022
Курсы в банках
на 05.09.2022
Конвертация в банках
на 05.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте