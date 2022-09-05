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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДИТЕЛЯ ОДНОГО ИЗ СТРОЙПРЕДПРИЯТИЙ МИНГОРИСПОЛКОМА ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЗЯТКИ


15:31 05.09.2022

Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении начальника одного из строительных предприятий, подчиненных Мингорисполкому, за получение взятки в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, подозреваемый с февраля 2020 года по август 2022 года получил от индивидуального предпринимателя не менее 13 тыс. рублей за заключение с ним договоров, подписание актов выполненных работ и своевременную оплату оказанных услуг по перевозке.

Суммы вознаграждения составляли от 5% до 50% от средств, поступивших на счет ИП за выполненные работы.

Чиновник задержан сотрудниками МВД при получении очередной суммы в размере 2 тыс. рублей.

Незаконные действия квалифицированы по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело для производства предварительного расследования направлено в Следственный комитет.

Кроме того, в ходе проверки прокуратурой выявлен ряд нарушений в деятельности иных строительных организаций Мингорисполкома, в частности: незаконное использование служебного автотранспорта в личных неслужебных целях; несоблюдение законодательства о закупках товаров (работ, услуг) в строительстве, включая заключение договоров без проведения закупок; внесение недостоверных сведений в документы первичного учета и акты выполненных работ.

Заместитель генерального прокурора внес председателю Минского горисполкома представление с требованием устранить допущенные нарушения.

По результатам рассмотрения акта надзора к различным видам ответственности привлечено 14 должностных лиц, возмещено 5,7 тыс. рублей, полученных с нарушением антикоррупционного законодательства.
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