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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ЗАПУСКАЕТ ТОРГИ КРАХМАЛОМ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ


14:20 05.09.2022

Первые торги картофельным крахмалом для потребления на внутреннем рынке Беларуси состоятся в конце сентября на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщает пресс-служба БУТБ, изначально торги будут организованы по принципу английского аукциона (на повышение цены) в рамках торговой сессии "Плодоовощная продукция, бакалея".

Исходя из опыта проведения торгов по другим товарам сельскохозяйственной группы, определенный экономический эффект от использования биржевого механизма получают и поставщики, и потребители. Для первых это дополнительная выручка за счет роста цены в условиях высокой конкуренции среди покупателей, а для вторых - возможность не переплачивать посредникам, а работать напрямую с производителями.

Переработкой картофеля на крахмал в Беларуси занимаются около 20 предприятий с совокупным объемом производства примерно 25 тыс. т/год. Многие из них уже аккредитованы на бирже и готовы обеспечить достаточный уровень предложения.

Что касается покупателей, то намерение участвовать в пилотной торговой сессии выразили ряд мясокомбинатов, кондитерских фабрик и комбинатов хлебопродуктов.

В связи с этим на биржевые торги на начальном этапе будет выставляться нативный картофельный крахмал, который применяется при производстве колбас, макаронных изделий, чипсов, мармелада, зефира и других популярных продуктов питания.

В дальнейшем, при наличии заинтересованности со стороны участников рынка, через биржевую площадку можно будет приобрести не только нативный, но и модифицированный крахмал, круг потребителей которого значительно шире (нефтеперерабатывающие заводы, фармацевтические компании, горнодобывающие комбинаты и др.).

Кроме того, не исключено, что со временем изменится и алгоритм проведения торгов - с английского аукциона на голландский (на понижение цены).
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