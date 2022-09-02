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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГРЕЧИХУ УБРАЛИ НА 4,5 ТЫС. ГА, ИЛИ 67% ПЛОЩАДЕЙ


13:51 05.09.2022

В Гомельской области гречиху убрали на 4,5 тыс. га, или 67% площадей. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

"В области продолжается уборка гречихи и проса. Гречихи намолочено 4,9 тыс. т. До конца недели культура должна быть убрана", - подчеркнул Дмитрий Петрожицкий, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».

По его информации, проса намолотили 1,3 тыс. га с 43% площадей.

Говоря о завершившейся уборке зерновых и зернобобовых, председатель комитета отметил, что намолот превысил 801 тыс. т при средней урожайности 23,5 ц/га.

В счет госзаказа поставили почти 71 тыс. т, это около 77% от задания. "Выполнить госзаказ - задача номер один. 10 дней - и госзаказ должен быть в полном объеме", - поставил задачу ответственным председатель облисполкома Иван Крупко.
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