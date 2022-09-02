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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НАЧИНАЕТ РАБОТУ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ
13:40 05.09.2022
Генеральная прокуратура Беларуси предоставляет гражданам возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг, недостатках в сфере здравоохранения на «горячую линию» ведомства.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, позвонить на «горячую линию можно будет с 6 по 30 сентября 2022 года, во вторник и четверг с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (8017) 215-83-99.
Организация «горячей линии» – часть комплекса проверочных мероприятий по обеспечению законности, защите государственных интересов и прав граждан в сфере здравоохранения.
Проверке подвергаются вопросы качества и своевременности оказания гражданам медицинских услуг, импортозамещения, соблюдения законности при закупке лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, их целевое и эффективное использование во всех учреждениях здравоохранения – начиная от ближайших для сельских жителей медицинских подразделений, в которые граждане могут обратиться за медицинской помощью – фельдшерско-акушерских пунктов, до больниц и республиканских научно-практических центров.
Генпрокуратура обращает внимание, что сообщения на «горячую линию» не являются обращениями граждан и юридических лиц, ответы на них не направляются.
Полученные в ходе работы «горячей линии» сведения будут учитываться при проверке и оценке эффективности, полноты исполнения организациями здравоохранения требований законодательства.
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