ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТЕМАТИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НАЧИНАЕТ РАБОТУ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ


13:40 05.09.2022

Генеральная прокуратура Беларуси предоставляет гражданам возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг, недостатках в сфере здравоохранения на «горячую линию» ведомства.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, позвонить на «горячую линию можно будет с 6 по 30 сентября 2022 года, во вторник и четверг с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (8017) 215-83-99.

Организация «горячей линии» – часть комплекса проверочных мероприятий по обеспечению законности, защите государственных интересов и прав граждан в сфере здравоохранения.

Проверке подвергаются вопросы качества и своевременности оказания гражданам медицинских услуг, импортозамещения, соблюдения законности при закупке лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, их целевое и эффективное использование во всех учреждениях здравоохранения – начиная от ближайших для сельских жителей медицинских подразделений, в которые граждане могут обратиться за медицинской помощью – фельдшерско-акушерских пунктов, до больниц и республиканских научно-практических центров.

Генпрокуратура обращает внимание, что сообщения на «горячую линию» не являются обращениями граждан и юридических лиц, ответы на них не направляются.

Полученные в ходе работы «горячей линии» сведения будут учитываться при проверке и оценке эффективности, полноты исполнения организациями здравоохранения требований законодательства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2022
валюта курс
EUR 2.5515
USD 2.5556
RUB 4.2337
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5515 -0.0041
USD 2.5556 +0.0039
RUB 4.2337 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5500 2.5650
USD 2.5530 2.5590
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9960 1.0080
EUR/RUB 60.4000 76.5000
USD/RUB 60.5000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте