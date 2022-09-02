ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНГАЗ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ RFID-МАРКИРОВКУ 50-ЛИТРОВЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ В БЕЛАРУСИ


13:27 05.09.2022

Маркировать метками радиочастотной идентификации 50-литровые баллоны сжиженного газа будет УП «Мингаз». Такое решение приняли на заседании технического совета с участием представителей предприятия.

Маркировка дает возможность отслеживать весь маршрут передвижения баллонов сжиженного газа: от их производства до поставки потребителю. При этом обеспечиваются эффективный контроль за состоянием баллонов, их оперативный учет и распределение.

Ранее пилотный проект по внедрению системы RFID-маркировки был успешно реализован на Могилевской газонаполнительной станции, что позволило полностью автоматизировать процесс наполнения баллонов и их доставки населению.

Планируется, что инновационные проекты в данной сфере будут выполняться и в других регионах страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2022
валюта курс
EUR 2.5515
USD 2.5556
RUB 4.2337
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5515 -0.0041
USD 2.5556 +0.0039
RUB 4.2337 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5500 2.5650
USD 2.5530 2.5590
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9960 1.0080
EUR/RUB 60.4000 76.5000
USD/RUB 60.5000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте