Маркировать метками радиочастотной идентификации 50-литровые баллоны сжиженного газа будет УП «Мингаз». Такое решение приняли на заседании технического совета с участием представителей предприятия.

Маркировка дает возможность отслеживать весь маршрут передвижения баллонов сжиженного газа: от их производства до поставки потребителю. При этом обеспечиваются эффективный контроль за состоянием баллонов, их оперативный учет и распределение.

Ранее пилотный проект по внедрению системы RFID-маркировки был успешно реализован на Могилевской газонаполнительной станции, что позволило полностью автоматизировать процесс наполнения баллонов и их доставки населению.

Планируется, что инновационные проекты в данной сфере будут выполняться и в других регионах страны.