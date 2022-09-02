|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНГАЗ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ RFID-МАРКИРОВКУ 50-ЛИТРОВЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ В БЕЛАРУСИ
13:27 05.09.2022
Маркировать метками радиочастотной идентификации 50-литровые баллоны сжиженного газа будет УП «Мингаз». Такое решение приняли на заседании технического совета с участием представителей предприятия.
Маркировка дает возможность отслеживать весь маршрут передвижения баллонов сжиженного газа: от их производства до поставки потребителю. При этом обеспечиваются эффективный контроль за состоянием баллонов, их оперативный учет и распределение.
Ранее пилотный проект по внедрению системы RFID-маркировки был успешно реализован на Могилевской газонаполнительной станции, что позволило полностью автоматизировать процесс наполнения баллонов и их доставки населению.
Планируется, что инновационные проекты в данной сфере будут выполняться и в других регионах страны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2022
Курсы в банках
на 05.09.2022
Конвертация в банках
на 05.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте