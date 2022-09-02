8-9 сентября в Беларуси пройдет XVI международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки», которая приурочена к 100-летию со дня рождения академика НАН Беларуси Николая Савченко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, в работе конференции примут участие известные специалисты из Италии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран. Основная тематика конференции посвящена вопросам оказания трансплантологической помощи пациентам с терминальной хронической болезнью почек. Она включает также широкий круг вопросов современной нефрологии, в том числе диагностику и лечение гломерулонефритов, повреждения почек при сахарном диабете, острое почечное повреждение и т.д.

В рамках конференции планируются заседания, посвященные анализу работы всех центров трансплантации почки в Беларуси. Участие в работе конференции позволит повысить уровень знаний врачей-специалистов, оказывающих помощь пациентам при острых или хронических заболеваниях почек, включая трансплантацию почки.

Конференция будет совмещена с III Конференцией РОО «Белорусское общество нефрологов».

Николай Савченко – известный белорусский уролог, лауреат Государственных премий СССР и БССР, академик АН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. За годы работы Николая Савченко хирургия прошла основные этапы специализации, наметились зачатки углубления достижений науки и практики в здравоохранении БССР. Республика вышла на передовые позиции в СССР. Были подготовлены медицинские кадры разного звена, должный уровень достигла медицинская наука. Николай Савченко был организатором научного общества урологов Белоруссии и его бессменным председателем. При его непосредственном участии был создан Республиканский центр трансплантации почки. Именно Николай Савченко внедрил в практику и усовершенствовал отдельные хирургические приемы операции пересадки почек, руководил разработкой технологии получения антилимфоцитарного иммуноглобулина для комплексной иммунодепрессивной терапии при трансплантации почки, организовал хирургическое лечение почечной гипертонии и впервые в БССР выполнил реконструктивные операции на аорте и почечных сосудах. А кафедра урологии и нефрологии Минского мединститута стала головным учреждением в СССР по лечению врожденных аномалий мочеполовых органов.