|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР В АВГУСТЕ ВЫДАЛ ПОЧТИ 96 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
12:24 05.09.2022
УП «Белтехосмотр» за август 2022 года выдало 95 тыс. 958 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 3,6% больше данного показателя за аналогичный период 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 75 тыс. 734 разрешений (78,9% от общего количества).
Общее количество выданных за январь-август 2022 г. разрешений составило 961 тыс. 369, что на 24,3% меньше аналогичного показателя за январь-август 2021 г. (1 269 952 ед.).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2022
Курсы в банках
на 05.09.2022
Конвертация в банках
на 05.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте