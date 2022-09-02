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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕХОСМОТР В АВГУСТЕ ВЫДАЛ ПОЧТИ 96 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


12:24 05.09.2022

УП «Белтехосмотр» за август 2022 года выдало 95 тыс. 958 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 3,6% больше данного показателя за аналогичный период 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 75 тыс. 734 разрешений (78,9% от общего количества).

Общее количество выданных за январь-август 2022 г. разрешений составило 961 тыс. 369, что на 24,3% меньше аналогичного показателя за январь-август 2021 г. (1 269 952 ед.).
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