Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 11 по 31 августа 2022 года провело проверки в 118 торговых объектах, реализующих никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения, а также электронные системы курения с жидкостями для них.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в 77 из 118 (65,3%) обследованных торговых объектах были установлены нарушения законодательства. В частности, допущена открытая выкладка одноразовых электронных систем для курения, жидкостей для указанных систем либо табачных изделий.

Также в ходе проверки выявлены факты отсутствия сертификатов соответствия на реализуемые никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения, а также электронные системы курения с жидкостями для них.