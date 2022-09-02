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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ В МЕСТАХ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ И ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ВЕЙПИНГА
11:43 05.09.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 11 по 31 августа 2022 года провело проверки в 118 торговых объектах, реализующих никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения, а также электронные системы курения с жидкостями для них.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в 77 из 118 (65,3%) обследованных торговых объектах были установлены нарушения законодательства. В частности, допущена открытая выкладка одноразовых электронных систем для курения, жидкостей для указанных систем либо табачных изделий.
Также в ходе проверки выявлены факты отсутствия сертификатов соответствия на реализуемые никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения, а также электронные системы курения с жидкостями для них.
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