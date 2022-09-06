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ЭКОНОМИКА РБ
К 2025 ГОДУ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ 106% ОТ СРЕДНЕЙ ПО БЕЛАРУСИ
11:30 05.09.2022
Зарплата учителей в Беларуси по итогам первого полугодия 2022 года составила 89% от средней по стране, а к 2025 году планируется, что она вырастет до 106%. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, видна положительная динамика и расчет идет на то, что показатели, заложенные до конца пятилетки, будут выполнены.
А. Иванец напомнил, что с 1 сентября текущего года увеличен размер зарплаты воспитателям и помощникам воспитателей в учреждениях дошкольного образования.
"Это очень важно, потому что образование начинается с детского сада. С 1 января 2022 года введена надбавка за классное руководство в размере одной базовой величины. Это достаточно ощутимая добавка к зарплате, но вполне справедливая, потому что классный руководитель имеет очень серьезные дополнительные функции", - сказал чиновник.
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