8-9 сентября 2022 года на площадке у Национальной библиотеки Беларуси развернется выставка достижений промышленного сектора столицы.

Как сообщили в комитете экономики Мингорисполкома, в выставке примут участие 12 организаций, как ведущие государственные предприятия, так и частные производственные компании. Зрители смогут увидеть около 50 единиц самой современной техники, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, Минский тракторный завод продемонстрирует линейку сельскохозяйственной, коммунальной, садовой и другой техники под признанным мировым брендом Bеlarus.

BKM Holding (более известный как «Белкоммунмаш») представит троллейбус с увеличенным автономным ходом серии Olgerd, а также грузовой электромобиль модели Vitovt.

Своя экспозиция будет у Минского автомобильного завода. Предприятие презентует автомобиль-офис, микроавтобус, электробус и троллейбус.

Универсальные погрузчики различных модификаций, пневмошинный экскаватор, лесозаготовительную технику продемонстрирует холдинг «Амкодор».

Также свою продукцию на выставке представят Минский завод колесных тягачей, завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», предприятия «МАЗ-МАН», «Запагромаш», «Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» и др.