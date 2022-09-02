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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА СТОЛИЦЫ
10:34 05.09.2022
8-9 сентября 2022 года на площадке у Национальной библиотеки Беларуси развернется выставка достижений промышленного сектора столицы.
Как сообщили в комитете экономики Мингорисполкома, в выставке примут участие 12 организаций, как ведущие государственные предприятия, так и частные производственные компании. Зрители смогут увидеть около 50 единиц самой современной техники, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, Минский тракторный завод продемонстрирует линейку сельскохозяйственной, коммунальной, садовой и другой техники под признанным мировым брендом Bеlarus.
BKM Holding (более известный как «Белкоммунмаш») представит троллейбус с увеличенным автономным ходом серии Olgerd, а также грузовой электромобиль модели Vitovt.
Своя экспозиция будет у Минского автомобильного завода. Предприятие презентует автомобиль-офис, микроавтобус, электробус и троллейбус.
Универсальные погрузчики различных модификаций, пневмошинный экскаватор, лесозаготовительную технику продемонстрирует холдинг «Амкодор».
Также свою продукцию на выставке представят Минский завод колесных тягачей, завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», предприятия «МАЗ-МАН», «Запагромаш», «Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» и др.
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