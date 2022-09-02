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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ ПОСТЕПЕННУЮ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ ТОРГОВЫХ ПОТОКОВ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В РОССИЮ
10:16 05.09.2022
ЕАБР отмечает постепенную переориентацию торговых потоков белорусских товаров в Россию.
Как сообщается в еженедельном макробзоре ЕАБР, в июле 2022 г. Белстат оценил профицит внешней торговли товарами Беларуси в размере $249 млн (дефицит $172 млн в июле 2021 г.). Профицит сформировался за счет падения импорта и взлета примерно на 30-40% г/г долларовых цен на экспортируемую Беларусью продукцию. Физические объемы поставок товаров за рубеж из-за действия санкций могли оставаться на 25-30% ниже уровня июля прошлого года. В страны СНГ в июле отмечен рост стоимостного экспорта почти на 17% г/г после 20% г/г в июне.
«В целом можно отметить постепенную переориентацию торговых потоков белорусских товаров в Россию. Продолжительность процесса адаптации экономики к санкциям и слабость внутреннего спроса будут вести к сохранению пониженных физических объемов внешней торговли. Однако за счет поддержки со стороны цен экспорта сальдо торговли может до конца 2022 г. оставаться выше показателя предыдущего года», - говорится в обзоре.
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