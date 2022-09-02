Симуляционно-аттестационный центр открыли в Гродненском медицинском университете.

Как сообщает Telegram-канал Гродненского облисполкома, в центре размещены более 300 единиц оборудования, из них 30 - роботы симуляторы и высокотехнологичные манекены. Обучение здесь будет вестись по 11 учебным модулям. Студенты всех курсов, а также врачи-практики смогут отрабатывать навыки в сферах акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, лапароскопической хирургии и гинекологии, терапии и первой помощи. Полгода центр работал в тестовом режиме, а 2 сентября состоялось его открытие.

"Навыки, доведенные до автоматизма, позволяют выполнить тот регламент, который требуется для помощи пациентам, когда счет идет на минуты. Я очень надеюсь, что этот симуляционный центр станет тем местом, которое с удовольствием будут посещать студенты. Где каждый сможет на начальных курсах отрабатывать навыки, которые понадобятся ему после окончания вуза", - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.