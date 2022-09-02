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ЭКОНОМИКА РБ


ОПТИМИЗАЦИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ ПОСТАВОК ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ ОБСУДИЛИ В МИНТРАНСЕ БЕЛАРУСИ


09:25 05.09.2022

Под председательством министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко 2 сентября 2022 года состоялось совещание по вопросам оптимизации логистических схем поставок экспортной продукции и выработке соответствующих решений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в своем выступлении глава транспортного ведомства отметил, что обсуждение данной темы будет проводится на постоянной основе в целях оперативного реагирования на проблемные вопросы.

«По итогам прошлой встречи проведена большая работа по переориентации экспортных потоков и созданию новых логистических цепочек. Вместе с тем возникают новые проблемные вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения. Текущая работа по совершенствованию логистики проводится буквально в ежедневном формате и требует безусловного и первоочередного внимания всех участников данного процесса», – сказал министр.

Он также добавил, что необходимо услышать и проработать все поступающие предложения и точки зрения.

Первый заместитель начальника БЖД Петр Дулуб подчеркнул, что сегодня в приоритете белорусской магистрали – выработка новых альтернативных транспортно-логистических цепочек доставки внешнеторговых грузов. Ввиду влияния внешних факторов грузовые потоки переориентированы на восточное направление.

«У нас достаточно провозных и пропускных способностей, благодаря хорошо развитой инфраструктуре. Сегодня наблюдается увеличение объема перевозок в страны Азии. Осуществляется отгрузка в страны дальней дуги. Ведется активная работа с Россией, в том числе с использованием их портовых мощностей. В рамках коридора Север-Юг есть маршруты в направлении Ирана и Индии», – сказал он.

Кроме того, запущен новый проект курсирования ускоренного поезда по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан.

В свою очередь заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Антон Александров отметил, что в настоящее время ведется работа по переформотированию и выработке новых решений в части выдачи разрешений.

В процессе совещания участники озвучивали свои вопросы, предложения, проблемы и пути их решения. В заключение Алексей Авраменко отметил, что по каждое из них будет проработано и взято на контроль.
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