Кондитерские предприятия концерна «Белгоспищепром» начали производство новогодних подарков к 2023 году.

Как сообщает пресс-служба концерна, всего к праздничному сезону планируется выпустить около 70 наименований сладких наборов весом от 300 г до 3 кг.

«В первую очередь новогодними подарками будет полностью обеспечен внутренний рынок, на который мы планируем поставить более 2 млн. баулов, - отметил начальник управления по производству продуктов питания концерна Андрей Мешков. - Также подарочные наборы от «Коммунарки» и «Спартака» в этом году уйдут на экспорт в Россию, Казахстан, Азербайджан, США и Латвию».

Отечественные кондитерские предприятия к новогодним праздникам предлагают как уже известные бренды шоколада, конфет, ириса, карамели и печенья, так и новые виды кондитерских изделий. Стоимость подарков от 5,35 до 55,49 рублей.

К праздникам СОАО «Коммунарка» подготовит 1215 тыс. новогодних подарков, СП ОАО «Спартак» - 960 тыс. Также в этом сезоне фабрика «Слодыч» планирует выпустить 20 тыс. новогодних подарков из мучной и сахаристой продукции собственного производства весом 700 г и 1 кг.

Кроме картонных упаковок новогодних подарков в этом году будет использована упаковка с анимацией 3D, мягкая игрушка-символ 2023 года – кролик и жестяная коробка.

"Все подарочные наборы созданы исключительно из качественного сырья. Процесс комплектации подарков очень ответственный и трудоемкий, происходит вручную, потому начинается примерно за 3,5 месяца до новогодних праздников. На это время предприятия набирают дополнительный персонал в фасовочные цеха, - сказал Андрей Мешков. - Основной принцип - разнообразие наполнения. Мы всегда стараемся учесть пожелания наших потребителей».

Помимо готовых наборов, в фирменных магазинах предприятий концерна доступна услуга по формированию индивидуальных новогодних подарков в стилизованную упаковку.