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ЭКОНОМИКА РБ


В СЕНТЯБРЕ ПОЕЗДА НА ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ПО ОСЕННЕМУ ГРАФИКУ


17:40 02.09.2022

В мае-августе 2022 года поезда Детской железной дороги им. К.С.Заслонова перевезли более 51 тысячи пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с началом учебного года детская дорога переходит на режим работы по выходным. В сентябре поезда на «малой Белорусской» будут курсировать по субботам и воскресеньям – 3, 4, 10, 11, 17, 18 и 24 числа они совершат по 10 рейсов по маршруту станция Заслоново – станция Сосновый бор, а 25 сентября, в завершающий день летней поездной практики, состоится 7 рейсов, затем в 16:00 пройдет торжественная линейка, посвященная окончанию сезона перевозок.

Стоимость билета для проезда по Детской железной дороге – 5 рублей. Приобрести проездные документы можно в кассе на станции Заслоново, а также в интернете.
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