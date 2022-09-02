В Минэкономики Беларуси наблюдают положительную динамику экспорта товаров четвертый месяц подряд.

«После падения экспорта товаров в марте текущего года на фоне шока от усиления санкционного давления, последние 4 месяца наблюдается его положительная динамика. По итогам июня показатель достиг $3,2 млрд, что на 14% выше, чем в мае текущего года. В июле экспорт продолжил свой рост (101,7%)», - говорится в Telegram-канале ведомства.

По итогам июня и июля объемы поставок приблизились к значениям аналогичных периодов прошлого года и составили: июнь к июню 2021 г. – 99,6%, июль к июлю 2021 г. – 97,5%.

«Это является следствием проводимой работы по переориентации экспорта на альтернативные рынки сбыта, наращиванию торговли с дружественными странами», - поясняется в сообщении.