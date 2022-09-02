|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ НАБЛЮДАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД
16:07 02.09.2022
В Минэкономики Беларуси наблюдают положительную динамику экспорта товаров четвертый месяц подряд.
«После падения экспорта товаров в марте текущего года на фоне шока от усиления санкционного давления, последние 4 месяца наблюдается его положительная динамика. По итогам июня показатель достиг $3,2 млрд, что на 14% выше, чем в мае текущего года. В июле экспорт продолжил свой рост (101,7%)», - говорится в Telegram-канале ведомства.
По итогам июня и июля объемы поставок приблизились к значениям аналогичных периодов прошлого года и составили: июнь к июню 2021 г. – 99,6%, июль к июлю 2021 г. – 97,5%.
«Это является следствием проводимой работы по переориентации экспорта на альтернативные рынки сбыта, наращиванию торговли с дружественными странами», - поясняется в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2022
Курсы в банках
на 02.09.2022
Конвертация в банках
на 02.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте