Брестские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле DAF, который следовал через белорусско-польскую границу из Турции, порядка 18 тыс. единиц незадекларированных лакокрасочных материалов, предметов одежды, косметических средств, парфюмерии и прочих товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в пункте пропуска «Козловичи» перевозчик представил к оформлению документы на перемещаемый сборный груз. Проверку грузовика проводили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. В результате сканирования и досмотра брестские таможенники установили, что фактическое количество товара превышало заявленное на более чем 9 тыс. единиц, а сведения о более чем 8 тыс. единицах товара не были указаны вовсе.

Предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемого груза составила порядка 93 тыс. рублей.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.