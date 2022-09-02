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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ ТОВАРОВ НА 93 ТЫС. РУБЛЕЙ
15:35 02.09.2022
Брестские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле DAF, который следовал через белорусско-польскую границу из Турции, порядка 18 тыс. единиц незадекларированных лакокрасочных материалов, предметов одежды, косметических средств, парфюмерии и прочих товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в пункте пропуска «Козловичи» перевозчик представил к оформлению документы на перемещаемый сборный груз. Проверку грузовика проводили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. В результате сканирования и досмотра брестские таможенники установили, что фактическое количество товара превышало заявленное на более чем 9 тыс. единиц, а сведения о более чем 8 тыс. единицах товара не были указаны вовсе.
Предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемого груза составила порядка 93 тыс. рублей.
Брестской таможней по данному факту начат административный процесс по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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