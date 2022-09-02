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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ «УПРОЩЕНКУ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 70,1 МЛН РУБЛЕЙ
14:38 02.09.2022
За январь-июль 2022 года поступления в бюджет Витебской области от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 70,1 млн рублей, в том числе по организациям поступления составили 50,1 тыс. рублей, по индивидуальным предпринимателям – 20,0 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 1 августа 2022 года в Витебской области упрощенную систему налогообложения применяли 17 862 плательщика, из них количество организаций составили 5407, индивидуальных предпринимателей – 12 455.
Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 31,5%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 52,5%.
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