Комитет государственного контроля Беларуси продолжает контроль по вопросам соблюдения технологических регламентов при заготовке и хранении травяных кормов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в августе в 259 хозяйствах обследовано 1226 сенажно-силосных траншей с заложенными на хранение кормами.

Установлено, что отдельными сельхозорганизациями не обеспечено надлежащее хранение заготовленных травяных кормов, что привело к снижению их качества. В ряде хозяйств выявлены факты порчи кормов (в некоторых траншеях корма были подтоплены и покрыты плесенью).

К примеру, на МТФ «Комплекс» ОАО «1-я Минская птицефабрика» Минского района силосно-сенажные траншеи были подтоплены, заложенный в отдельные из них корм прошлых лет имел гнилостный запах (ориентировочно объемом более 2000 т). В ОАО «Любиново» Миорского района на ферме «Любиново» углубленная траншея, в которой заложено 500 т сенажа, была подтоплена водой (пленка на траншее не была склеена, сенаж подвергался порче). За несоблюдение технологии закладки кормов к дисциплинарной ответственности привлечены 3 специалиста хозяйства.

В КСУП «Краковка» Ошмянского района установлен факт порчи кормов, заложенных в 2021 г. в сенажно-силосную траншею, которая в нарушение технологического регламента заготовки травяных кормов была укрыта соломой. В настоящее время по требованию Комитета госконтроля проводятся мероприятия по возмещению ущерба с виновных лиц.

Выявлены факты, когда заготавливаемая сенажная масса не соответствовала требуемой влажности, в результате некачественной трамбовки происходило ее самосогревание, а в ряде хозяйств корма закладывались на хранение в траншеи с превышением нормативного (3 дня) срока.

К примеру, в СПК «Гигант» Бобруйского района закладка сенажной траншеи на МТФ д.Бирча (835 т) проводилась 6 дней, на МТФ д.Большие Бортники (1030 т) – 5 дней. В КУСП «Мишневичи» Шумилинского района в урочище «Стариновичи» сенаж закладывался в бурт (320 тонн), его трамбовка не велась, что приводило к самосогреванию заготовленной травяной массы.

Контрольные мероприятия показали, что не обеспечивается наращивание объемов закладки кормов с использованием полимерных материалов. По данной технологии заготовлено сенажа лишь 47,4% к плану (487,7 тыс. т), или 81% к уровню 2021 года.

По результатам проведенных обследований Комитетом госконтроля направлено 142 предписания местным органам власти для принятия мер реагирования. К ответственности привлечено более 100 должностных лиц райисполкомов и сельхозорганизаций. По выявленным фактам порчи кормов их стоимость предъявлена к возмещению виновным лицам, по трем фактам материалы переданы для дачи правовой оценки.