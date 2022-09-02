Белорусские заказники впервые реализуют новый, уникальный для Беларуси опыт сотрудничества с учреждениями образования, который в дальнейшем можно будет расширить в масштабах всей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, четыре крупнейшие в Беларуси особо-охраняемые природные территории – заказники «Освейский», «Налибокский», «Озеры» и «Красный бор» – объединили усилия со школами в создании новой сети клубов юных экологов, которая поможет повысить экологическую грамотность школьников.

Этот новый формат экологического образования поможет сформировать у детей экологическую грамотность и культуру «зеленого поведения», расширить знания об экотуризме как одном из направлений развития зеленой экономики в Беларуси. В основу инициативы по созданию сети клубов юных экологов легли наработки, ранее реализованных ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством образования.

В эксперименте участвуют Освейская средняя школа Верхнедвинского района, Клястицкий детский сад-средняя школа имени В.А. Хомченовского Россонского района (Витебская область), средняя школа N1 города Воложина (Минская область) и Озерская средняя школа (Гродненская область), расположенные вблизи данных заказников. Созданные на их базе клубы юных экологов уже объединили более 100 человек – 80 детей и 20 экспертов-экологов. В клубах дети будут знакомиться с растительным и животным миром заповедных территорий, узнают о важности сохранения природы и биоразнообразия для благополучия человека.

Клубы юных экологов наладят взаимодействие с областными клубами экологического мониторинга, региональными ресурсными центрами и учреждениями образования, реализующими образовательный проект «Зеленые школы». В перспективе на базе клубов также может быть налажено развитие экологического волонтерского движения.

К созданной сети клубов юных экологов уже подключились специалисты кафедры физиологии человека и животных Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. В планах – расширить число партнерских ВУЗов в Витебской и Минской областях и наладить взаимодействие на уровне ВУЗ-школа-природоохранные учреждения. Первые совместные мероприятия заказников и сети клубов юных экологов прошли этим летом в Витебской, Минской и Гродненской областях. Акция «Экологический мост» собрала учащихся из Россонского района на семинар с интерактивными мероприятиями, экскурсиями в заказники «Красный Бор» и «Синьша». В рамках акции в инклюзивном экологическом квесте приняли участие люди с инвалидностью из отделения дневного пребывания для инвалидов и людей пожилого возраста городского поселка Россоны. Воложинские школьники посетили с экскурсией заказник «Налибокский».

Проект «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту» реализуется ПРООН совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при финансовой поддержке Российской Федерации.