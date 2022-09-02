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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
13:26 02.09.2022
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 сентября 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br133,88, серебро - Br1,40, платина –Br66,33; палладий – Br163,97; родий – Br1079,56, рутений - Br45,79; иридий – Br371,78 и осмий – Br31,31.
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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