ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

13:26 02.09.2022 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 сентября 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br133,88, серебро - Br1,40, платина –Br66,33; палладий – Br163,97; родий – Br1079,56, рутений - Br45,79; иридий – Br371,78 и осмий – Br31,31. Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.