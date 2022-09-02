В Гродненской области в этом году рассмотрено 17 дел по факту торговли просроченными товарами.

Как пишет газета «Гродзенская праўда», в некоторых случаях истекший срок годности превысил полгода.

«Мониторинг торговых объектов в Гродненском регионе, в том числе в части соблюдения требований законодательства о торговле, проводит Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по Гродненской области. В случае выявления нарушений составляет протокол об административном правонарушении и направляет его в экономический суд для рассмотрения. Только в текущем году экономический суд Гродненской области рассмотрел 17 дел об административных правонарушениях по данному составу. Во всех случаях суд признавал субъектов хозяйствования виновными и привлекал к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма штрафа составила более 5 тысяч рублей», – рассказал заместитель председателя экономического суда Гродненской области Сергей Лях.

Как пояснили в экономическом суде, в настоящее время штраф на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо может достигать ста базовых величин. Однако при определении вида и размера административной ответственности суд всегда исходит из конкретных обстоятельств совершения административного правонарушения (например, количества просроченных продуктов). Учитываются характер и степень общественной вредности административного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, а также финансово-экономическое положение юридического лица.

В Гродненской области максимальных штрафов еще не выдавали. Самый большой составил 40 базовых величин, или 1280 рублей. Согласно материалам дела по результатам проверки торговых точек одного и того же субъекта хозяйствования в черте города Гродно, а также расположенных в Гродненском, Волковысском и Кореличском районах, в 8 были установлены многочисленные факты предложения к реализации просроченных продуктов питания (хлебобулочных изделий, колбасной, кондитерской и рыбной продукции – всего более 40 наименований). На момент рассмотрения административного материала торговая организация сообщила об устранении выявленного нарушения.

«Количество дней просрочки не играет решающей роли для суда при назначении размера штрафа: если срок годности товара истек хоть на один день, он уже небезопасен», – отметил Сергей Лях.

Тем не менее в суде имели место случаи рассмотрения административных протоколов применительно к продуктам питания с истекшим сроком годности более трех месяцев: на 120 дней оказалась просроченной жевательная резинка в магазине Свислочского района, на 229 дней – томаты неочищенные в томатном соусе в Кореличском районе.