ЭКОНОМИКА РБ

РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРОВЕЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОЛЕТЫ БЕСПИЛОТНИКОВ НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

12:46 02.09.2022 Резидент индустриального парка «Великий камень» - китайско-белорусское СЗАО «Авиационные технологии и комплексы» - провел 1 сентября демонстрационные полеты беспилотников на новой площадке, расположенной вдоль улицы Сапфировая и Минского проспекта. Как сообщает сайт парка, компания является резидентом парка с 2018 года и производит беспилотные авиационные комплексы, а также современную сверхлегкую пилотируемую авиационную технику. Вся продукция выпускается на основе собственных разработок.