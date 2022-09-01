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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРОВЕЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОЛЕТЫ БЕСПИЛОТНИКОВ НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
12:46 02.09.2022
Резидент индустриального парка «Великий камень» - китайско-белорусское СЗАО «Авиационные технологии и комплексы» - провел 1 сентября демонстрационные полеты беспилотников на новой площадке, расположенной вдоль улицы Сапфировая и Минского проспекта.
Как сообщает сайт парка, компания является резидентом парка с 2018 года и производит беспилотные авиационные комплексы, а также современную сверхлегкую пилотируемую авиационную технику.
Вся продукция выпускается на основе собственных разработок.
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