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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕПЭУ ДОСТУПНА НОВАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ


12:27 02.09.2022

На Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 сентября доступна новая услуга 3.00.08 «Представление таможенным органам РС (документ, отражающий исчисление и уплату утилизационного сбора)», которая автоматизирует представление в таможенные органы Беларуси одноименного документа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», она предназначена для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей — резидентов Республики Беларусь.

В результате оказания услуги формируется электронное сообщение, содержащее уникальный номер таможенного документа, либо отказ таможенных органов Беларуси в присвоении такого номера, либо иное сообщение, подтверждающее прием таможенного документа потребителя электронной услуги в электронной системе таможенных органов.

Для получения услуги необходимо: получить средства электронной цифровой подписи в точках оказания услуг ГосСУОК; заполнить заявку на основании электронной формы; заключить договор на оказание электронных услуг; пройти аутентификацию на портале; услуга будет доступна в личном кабинете.
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