|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ВЫРАЗИЛ БЕСПОКОЙСТВО ПО ПОВОДУ ОПЛАТЫ ТРУДА В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
12:11 02.09.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко выразил беспокойство по поводу оплаты труда в сфере дошкольного образования.
Здесь, по его словам, ситуация хуже, чем в средней и высшей школах.
Так, средняя зарплата в системе образования составляет более Br1,2 тыс. И если учитель в средней школе получает Br1,4 тыс., то расчетный листок воспитателей и их помощников в детском саду ниже.
«С 1 сентября сделан определенный шаг в решении этой проблемы - введена 20-процентная надбавка для воспитателей к окладу и 10-процентная для помощников воспитателей. Однако этого еще недостаточно: мы проблему видим и с учетом возможности бюджета будем подтягивать их зарплаты до уровня средней школы. Это важная задача, и мы понимаем ее актуальность», - подчеркнул премьер-министр, которого цитирует пресс-служба правительства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2022
Курсы в банках
на 02.09.2022
Конвертация в банках
на 02.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте