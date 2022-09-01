Премьер-министр Беларуси Роман Головченко выразил беспокойство по поводу оплаты труда в сфере дошкольного образования.

Здесь, по его словам, ситуация хуже, чем в средней и высшей школах.

Так, средняя зарплата в системе образования составляет более Br1,2 тыс. И если учитель в средней школе получает Br1,4 тыс., то расчетный листок воспитателей и их помощников в детском саду ниже.

«С 1 сентября сделан определенный шаг в решении этой проблемы - введена 20-процентная надбавка для воспитателей к окладу и 10-процентная для помощников воспитателей. Однако этого еще недостаточно: мы проблему видим и с учетом возможности бюджета будем подтягивать их зарплаты до уровня средней школы. Это важная задача, и мы понимаем ее актуальность», - подчеркнул премьер-министр, которого цитирует пресс-служба правительства.