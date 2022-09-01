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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ЮРЛИЦ И ИП В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШИЛОСЬ
11:22 02.09.2022
В налоговых органах Брестской области на 1 сентября 2022 года состояли на учете 56 168 действующих субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, количество юридических лиц уменьшилось на 6 и составило 19 тыс. 693 организации, число индивидуальных предпринимателей сократилось на 49 до 36 475.
При незначительном изменении общего количества организаций, отмечаются изменения числа юридических лиц в разрезе форм собственности. Так, наибольший рост числа действующих организаций сложился по обществам с ограниченной ответственностью (+290), наибольшее снижение – по общественным организациям (-181).
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