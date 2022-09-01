В налоговых органах Брестской области на 1 сентября 2022 года состояли на учете 56 168 действующих субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, количество юридических лиц уменьшилось на 6 и составило 19 тыс. 693 организации, число индивидуальных предпринимателей сократилось на 49 до 36 475.

При незначительном изменении общего количества организаций, отмечаются изменения числа юридических лиц в разрезе форм собственности. Так, наибольший рост числа действующих организаций сложился по обществам с ограниченной ответственностью (+290), наибольшее снижение – по общественным организациям (-181).