Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся, осваивающих содержание образовательных программ базового, среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования, пройдет в Беларуси в сентябре-декабре 2022 года.

Организаторы олимпиады – Национальный банк и Министерство образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, мероприятие пройдет в четыре этапа: в учреждениях образования – в сентябре 2022 года; районный этап – 21 октября 2022 года; областной (Минский городской) этап – 18 ноября 2022 года; заключительный этап – 9 декабря 2022 года.

Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, кредиты и финансирование, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции; также включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.

В помощь старшеклассникам и педагогам для подготовки к олимпиаде на Едином портале финансовой грамотности размещены методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями.

Олимпиада проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 2014 года, и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. В прошлом году в олимпиаде приняли участие более 24 тысяч учащихся из 2 302 учреждений образования Республики Беларусь.