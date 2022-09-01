|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ
11:03 02.09.2022
Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся, осваивающих содержание образовательных программ базового, среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования, пройдет в Беларуси в сентябре-декабре 2022 года.
Организаторы олимпиады – Национальный банк и Министерство образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, мероприятие пройдет в четыре этапа: в учреждениях образования – в сентябре 2022 года; районный этап – 21 октября 2022 года; областной (Минский городской) этап – 18 ноября 2022 года; заключительный этап – 9 декабря 2022 года.
Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, кредиты и финансирование, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции; также включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.
В помощь старшеклассникам и педагогам для подготовки к олимпиаде на Едином портале финансовой грамотности размещены методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями.
Олимпиада проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 2014 года, и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. В прошлом году в олимпиаде приняли участие более 24 тысяч учащихся из 2 302 учреждений образования Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2022
Курсы в банках
на 02.09.2022
Конвертация в банках
на 02.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте