ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ


11:03 02.09.2022

Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся, осваивающих содержание образовательных программ базового, среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования, пройдет в Беларуси в сентябре-декабре 2022 года.

Организаторы олимпиады – Национальный банк и Министерство образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, мероприятие пройдет в четыре этапа: в учреждениях образования – в сентябре 2022 года; районный этап – 21 октября 2022 года; областной (Минский городской) этап – 18 ноября 2022 года; заключительный этап – 9 декабря 2022 года.

Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, кредиты и финансирование, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции; также включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.

В помощь старшеклассникам и педагогам для подготовки к олимпиаде на Едином портале финансовой грамотности размещены методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями.

Олимпиада проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 2014 года, и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. В прошлом году в олимпиаде приняли участие более 24 тысяч учащихся из 2 302 учреждений образования Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2022
валюта курс
EUR 2.5556
USD 2.5517
RUB 4.2330
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5556 +0.0016
USD 2.5517 -0.0029
RUB 4.2330 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0110
EUR/RUB 60.4000 76.6000
USD/RUB 60.3000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте