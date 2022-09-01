|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 3,2%
10:56 02.09.2022
Страховые организации республики за январь-июль 2022 года собрали 1067,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за семь месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,2%.
По добровольным видам страхования за январь-июль 2022 года страховые взносы составили 693,1 млн рублей, что на 6,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июль 2022 года – 374,8 млн рублей, что на 26,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 64,9% (за январь-июль 2021 года – 66,3%).
За январь-июль 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 702,3 млн. рублей, что на 108,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июль 2022 года составил 65,8% (за январь-июль 2021 года – 57,3%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2022
Курсы в банках
на 02.09.2022
Конвертация в банках
на 02.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте