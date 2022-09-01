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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 3,2%


10:56 02.09.2022

Страховые организации республики за январь-июль 2022 года собрали 1067,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за семь месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,2%.

По добровольным видам страхования за январь-июль 2022 года страховые взносы составили 693,1 млн рублей, что на 6,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июль 2022 года – 374,8 млн рублей, что на 26,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 64,9% (за январь-июль 2021 года – 66,3%).

За январь-июль 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 702,3 млн. рублей, что на 108,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июль 2022 года составил 65,8% (за январь-июль 2021 года – 57,3%).
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