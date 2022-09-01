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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ОЖИДАЮТ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ


10:31 02.09.2022

В правительстве Беларуси ожидают снижения цен на внутреннем рынке на овощи и фрукты.

По словам премьер-министра Романа Головченко, этот год порадовал хорошим урожаем не только по зерновым колосовым, но также по овощам и фруктам.

«Подчеркну, все овощи будут запасены и для торговли, и для сферы общепита, и для социальных учреждений. Урожай обильный, поэтому ожидается снижение цен. В этом году не должно быть ситуации, как в прошлом, когда цены на внутреннем рынке во многом росли из-за высоких цен в России - все стремились продать на экспорт. Поэтому мы смотрели внутренний рынок и фиксировали цены, чтобы товар остался здесь доступным», - сказал премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он также отметил, что в этом году принимаются меры для увеличения объемов гарантированной закладки.

«Они возрастут примерно на 30%. Уже сейчас заключаются долгосрочные договоры торговых сетей с поставщиками и теми, кто будет хранить эту картошку. Производитель будет знать, что у него заберут продукцию, а продавец - уверен, что у него будет поставщик», - подчеркнул премьер.

Роман Головченко сообщил, что на сегодня порядка 40% от общего объема потребления картофеля уже законтрактовано. В ближайшее время этот вопрос будет доведен до конца и ситуация по ценам станет более стабильная и прогнозируемая.
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